“Libertà e Potere. Potere e Libertà” Astrazione lirica e Barbara Waldervisionarietà concettuale. A Monreale la mostra di Barbara Walder

Monreale, 13 giugno 2019 – Venerdì 15 Giugno alle ore 17,00, presso il Monastero dei Benedettini nella Sala Novelli dell’Antivilla Comunale a Monreale, Barbara’s BilderKunst presenta le opere dell’artista tedesca Barbara Walder “Libertà e Potere. Potere e Libertà” Astrazione lirica e visionarietà concettuale.

L’artista che vive e lavora in Liechtenstein, è stata ispirata per questa mostra “Libertà e Potere. Potere e Libertà” dal ‘genius loci’ di Monreale. Per l’artista, la libertà è l’opposto del potere. Tale opposizione si supera attraverso l’uomo che esce dalla logica del condannare l’altro suo simile. Con questo nuovo modo di pensare, è possibile una convivenza pacifica, come ai tempi di Ruggero II di Sicilia. La differenza fra quel tempo ed oggi è che adesso ogni essere umano è responsabile nel fare questo percorso di crescita interna per rendersi conto che la libertà e il potere sono complementari e non in opposizione.

Sono esposte 37 opere per un periodo creativo che va dal 2008 al 2018, alcune delle quali provenienti dal precedente periodo di attività artistica della pittrice in Calabria. In tali 37 opere vengono presentati i singoli ‘passaggi’ o ‘tappe’ di questa evoluzione interiore e, in un certo qual senso, rappresentano gli ‘stadi’ iniziatici, che, mediante questa affabulante pittura concettuale, vogliono condurci ad un’autocoscienza e alla Verità naturale della pace nell’armonia del Tutto, superando l’arbitraria e ‘malefica’ dicotomia fra trasgressore e vittima, colpa e giustizia, ‘delitto’ e ‘castigo’, libertà del singolo ed equità sociale.

Come asseriva Ruggero II, anche per Barbara Walder “ad ogni uomo dovrebbe essere permesso di vivere il suo paradiso sulla terra e parlare la sua lingua”. L’opera della pittrice, nella sua astrazione lirica, rientra indiscutibilmente nel consolidato filone novecentista dell’Informale e della Pittura Concettuale, tutta sospesa tra Espressionismo Astratto ed Astrazione lirica. La pennellata astratta ed espressionista racchiude non solo e non tanto l’esperienza americana dell’Action Painting rammentata, del Dripping di Pollock e del Color Field di Rothko, quanto piuttosto quella europea il Gestuale Segnico di Matheu e di Vedova; l’Astrazione di Corpora; il Materico di Burri e segnatamente, la grande tradizione tedesca, carica di prepotente emotività e di idealismo, ad iniziare dalla “gestualità dei sentimenti” di un Wols. Colore come emozione pura e assoluta, paesaggi della mente e dello spirito, in una tavolozza materica e fatta di oli e di materiali svariati (come terre, sale, ghiaia, ecc.) che crea profondità, fughe, adagi o mossi. ‘Veggente’ quieta ed inquieta ad un tempo, con instancabile leggerezza l’artista traccia su quelle tele il suo diario più intimo da condividere. Barbara Walder cerca un senso e un nome (Assoluto, Cosmo, Uno, Infinito) per lo Spirito Unitario di cui sente la presenza circolante entro il Tutto, in una visionarietà che si richiama in parte alla cultura antroposofica tedesca.

La mostra, curata dall’architetto Giampaolo Trotta, critico d’arte moderna e contemporanea, storico dell’architettura e del territorio e Membro dell’International Council on Monuments and Sites, Paris, sarà aperta fino al 13 Luglio 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.