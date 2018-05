Monraele, “3° Memorial Michele Guzzo”. Al via il 24 giugno. Più di 400 atleti presenti

Monreale, 29 maggio 2018 – Giorno 24 Giugno, col patrocinio gratuito del Comune di Monreale, si svolgerà la VI edizione della Maratona di Monreale, “3° Memorial Michele Guzzo”, in ricordo dell’atleta della ADS Marathon Monreale scomparso prematuramente.

La passata edizione, che aveva visto più di 400 atleti percorrere le vie della cittadina Normanna, si era svolta sotto la pioggia. Pioggia che non ha certo fermato i tantissimi iscritti provenienti da tutta la Sicilia. Anche quest’anno – ci dice il Presidente Lo Iacono – prevediamo che gli iscritti siano dai 400 ai 500, ancora non abbiamo dati precisi anche perché le iscrizioni sono ancora aperte.

La gara, valevole come 11ª prova del gran Prix Regionale di corsa, come per le scorse edizioni, vedrà la partenza da Piazza Vittorio Emanuele alle ore 9,30 sotto lo “sguardo vigile” del maestoso Duomo di Monreale. Il tracciato di gara si svilupperà lungo le vie cittadine che i numerosi partecipanti percorreranno per ben 5 volte per un totale di 9.400 mt. Il tutto si svolgerà tra le ali di folla che si assieperanno dietro le transenne predisposte dal comune.

Anche quest’anno, come gli altri anni, al termine della gara, la premiazione si svolgerà in piazza Guglielmo II. Ai concorrenti premiati, al posto della solita coppa, verranno donati piatti in ceramica che raffigurano luoghi e monumenti di Monreale.

La “Marathon Monreale”, società sportiva nata per volere di un gruppo di amici ed appassionati, di cui Antonino Lo Iacono è presidente, si è fatta conoscere non solo in ambito regionale, ma annovera la sua presenza anche in gare nazionali di un certo prestigio come: la 100 km del Passatore, la maratona di Roma, Pisa, Torino, Milano e per finire la maratona di Palermo. Va anche detto che la società sportiva monrealese ha oltrepassato i confini nazionali distinguendosi anche in manifestazioni internazionali come le maratona di Parigi, Praga, Vienna, Madrid, Rotterdam, Amburgo e Cracovia.

Inoltre, quest’anno la Marathon Monreale parteciperà alla gara internazionale denominata Super Maratona dell’Etna che vedrà la partenza dal lungo mare di Marina di Cottone con arrivo all’osservatorio vulcanologico dell’Etna. Il percorso che i maratoneti affronteranno sarà lungo 43 km svolti tutti in salita. La Maratona dell’Etna è l’unica gara al mondo con un dislivello di 3000 mt.