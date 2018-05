XIII Concorso nazionale “Tricolore Vivo”, il Generale Minghetti ha consegnato il premio a Cecilia Pulvino alunna della “Morvillo”

Monreale, 28 maggio 2018 – Stamattina, nella suggestiva cornice di Palazzo Sclafani, a Palermo, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione relativa al XIII Concorso nazionale “Tricolore Vivo”. Presenti l’assessore Regionale all’Istruzione Roberto La Galla, i sindaci di molti comuni della provincia di Palermo, il vicesindaco di Monreale Giuseppe Cangemi, l’assessore Giovanna Marano del Comune di Palermo, l’Arcivescovo di Monreale monsignor Michele Pennisi, il Comandante del Comando Militare Esercito Sicilia, Generale di Brigata Claudio Minghetti, il Presidente dell’A.Ge di Palermo Sebastiano Maggio, gli studenti delle scuole della provincia di Palermo.

Per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche del comprensorio monrealese hanno partecipato alla manifestazione l’ICS “Francesca Morvillo” rappresentato dalla vicepreside Antonella Lo Presti e la D.D. “Pietro Novelli” rappresentata dalla D.S. Chiara Di Prima insieme agli insegnanti Giampiero Lo Piano Rametta e Giovanna Lo Coco, rispettivamente esperto e tutor del progetto Pon “Agorà dei diritti” e una ristretta rappresentanza di alunni che partecipano a tale percorso progettuale sull’approfondimento specifico e la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.

Ai bambini della scuola dell’infanzia dell’ICS “Francesca Morvillo” è stata conferita una menzione speciale per la realizzazione di un libro sensoriale sull’articolo 52 della Costituzione. L’alunna Cecilia Pulvino della scuola secondaria di primo grado, del medesimo Istituto Comprensivo ha ricevuto, dalle mani del Generale Minghetti, il premio Tricolore per il lavoro di ricerca bibliografica sull’esperienza bellica relativa alla seconda guerra mondiale. La D.D. “P. Novelli” ha accolto la donazione della prestigiosa Bandiera Tricolore dell’Esercito Italiano, che dovrà custodire per il prossimo anno scolastico. La Bandiera dell’esercito ha un valore simbolico elevatissimo e va protetta con estrema cura. Nella fattispecie essa “sosta”, per la durata di un intero anno scolastico, in quelle scuole che si sono distinte per aver avviato particolari percorsi di cittadinanza attiva, legalità e convivenza democratica. Il Tricolore passa, pertanto, dalla custodia della D.D. II circolo di Castelvetrano a quella della storica scuola monrealese.