Orientamento sessuale, tra stereotipi e falsi miti. A Monreale si presenta il libro di Benedetto Madonia

Monreale, 5 maggio 208 – «Orientamento sessuale e identità di genere” Nuove sfide per il servizio sociale», è il titolo del libro che il 14 maggio alle ore 18.00 sarà presentato a Monreale, nella sede di Arci Link. L’opera è scritta da Benedetto Madonia, assistente sociale nel servizio Adulti, Famiglia e Inclusione Sociale nel Comune di Firenze.



La presentazione del libro sarà un’occasione per affrontare il tema ricorrente dell’identità sessuale all’interno della società di oggi. Le persone glbt costituiscono ancora oggi, specie nel nostro Paese, una minoranza stigmatizzata e socialmente penalizzata e i professionisti della relazione di aiuto dovrebbero promuovere e sostenere la tutela dei loro diritti. «Perché ciò avvenga – spiegano i ragazzi di Arci Link – è però necessario che tra gli assistenti sociali si diffonda una migliore e più profonda conoscenza delle tematiche glbt, che sgombri finalmente il campo da stereotipi, preconcetti e falsi miti».

Con questo intento didattico e formativo, affatto inedito per il servizio sociale italiano, Benedetto Madonia, partendo da alcune teorie di giustizia sociale e dall’ascolto di testimoni privilegiati, definisce orientamento sessuale e identità di genere e spiega la genesi culturale dello stigma e dell’omofobia. Dopo aver comparato tra loro i Codici deontologici degli assistenti sociali di diversi Paesi, fornisce quindi una serie di preziose indicazioni e di buone prassi per orientare la relazione d’aiuto. Scritto con notevole chiarezza e viva partecipazione, il libro si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma anche, in generale, a chiunque abbia a cuore la promozione dei diritti civili e di politiche sociali maggiormente inclusive.

Alla presentazione del libro, oltre all’autore, sarà presente anche Claudio Cappotto, psicologo e psicoterapeuta del Centro SInAPSi dell’Università Federico II di Napoli.

Benedetto Madonia dal 2015 svolge un incarico a tempo determinato presso il Comune di Firenze come assistente sociale nell’area adulti, famiglia e inclusione sociale. Collabora con alcune riviste sociali per la pubblicazione di articoli professionali di servizio sociale, sostenendo lo sviluppo di una pratica professionale critica, inclusiva e antioppressiva. A dicembre 2017 ha vinto la prima edizione del Premio per tesi di laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere” promosso dall’Università per Stranieri di Siena e finanziato dalla Regione Toscana.