La Norman Academy premia il monrealese Francesco Pampa

Roma, 10 aprile 2018 – Nella città di Roma si è tenuto il convegno della Norman Academy, l’associazione no profit che persegue finalità culturali, umanitarie e di solidarietà, che favorisce e incentiva il dialogo e lo scambio interculturale e interreligioso tra i popoli. Ogni anno la Norman Academy premia celebri personalità che si sono contraddistinte nel campo della cultura, dell’imprenditoria, della politica e della scienza. Quest’anno tra le diverse personalità premiate ha ricevuto il premio “Accademico d’onore” il monrealese Francesco Pampa, presidente della Vanity Models Management.

Fra i tantissimi che, in questi anni, hanno ricevuto il premio ricordiamo: sua Em.nza Rev.ma il Signor Cardinale Poul Poupard, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura; l’onorevole Clemente Mastella, vice-presidente della Camera dei Deputati; l’onorevole Aniello Di Nardo; il professor Natale Santucci, direttore struttura complesso di neurochirurgia Ospedale santo Spirito in Saxia Roma, e consulente del Ministro alla salute Girolamo Sirchia; il professor Giulio Tarro, docente universitario, immunologo e ricercatore di fama internazionale; il generale di corpo d’armata Mario Prato di Pamparato, comandante del Corpo Militare del Sovrano Militare Ordine di Malta; la conduttrice televisiva Susanna Messaggio; il regista Pupi Avati, L’Onorevole Fabio Sabbatani Schiuma, il general manager della Juventus Luciano Moggi, il Prof. Cataldo Forleo, il Col. cc. Carlo Mori comandante del nucleo antifalsificazioni della Banca d’Italia, l’onorevole Francesco Saponaro, l’attrice Nadia Bengala, il premio Nobel Lech Walesa, e tante altre personalità.

Tra le iniziative in campo umanitario, ricordiamo, tra le tante, la venuta a Roma per tre anni consecutivi, dal 1999 al 2001, a totale carico della Norman Academy, dalla Repubblica della Gambia, di un bambino di nome Ebrima accompagnato dal Papa, per essere sottoposto a vari e delicati interventi chirurgici, presso il Policlinico “Bambini di Gesù”.

L’Accademia, sempre nella Repubblica del Gambia, paese con il quale intercorrono rapporti di solidarietà continui, con l’ausilio del Console Generale in Italia Prof. Avv. Francesco Cristina di Santannera membro del Senato accademico, ha fatto giungere, nel paese centro-africano, quantitativi di medicinali. Inoltre, da alcuni anni, la Norman Academy, auto-finanziandosi attraverso libere contribuzioni di accademici o amici, conferisce delle borse di studio annuali per il sostegno scolastico di ragazzi abitanti le zone interne del paese. Nel 1999, il sodalizio ha istituito il Premio Nazionale di poesia, con sezioni in lingua o dialetto, “Omaggio a Ruggero II”, la cui cerimonia di premiazione, alla presenza di eminenti personalità, avviene ogni anno nel mese di giugno in Roma.

Il Senato Accademico raccoglie nel proprio seno eminenti personalità del mondo religioso, professionale, scientifico, imprenditoriale, diplomatico e culturale, tra i tanti possiamo citare in breve alcuni, come: sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Edouard Gagnon Patrono Spirituale; il virologo e scienziato professore Giulio Tarro, il professore Natale Santucci direttore struttura complesso di neurochirurgia Ospedale Santo Spirito in Saxia Roma.