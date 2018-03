Tirocini retribuiti presso il Parlamento Europeo con il progetto: «In Europa … con merito!»

Palermo, 27 marzo 2018 – Presso la sala stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana piazza del Parlamento, n. 1, giovedì u.s. si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione dell’iniziativa dal titolo « In Europa ….con merito!» organizzata dal Parlamentare Europeo Salvatore Pogliese del gruppo del partito popolare europeo (Democratici cristiani). L’incontro ha visto gli interventi di Valeria Sapienza, Presidente Provinciale Forza Italia Giovani, Marcello Tricoli, Riccardo Savona, Presidente Commissione II Bilancio e componente Commissione I affari Istituzionali, Giuseppe Milazzo, Presidente Gruppo Parlamentare Forza Italia, componente Commissione II Bilancio e componente Commissione VI, salute servizi sociali e sanitari.

Il progetto: «In Europa … con merito!»

L’ iniziativa, oggi alla sua seconda edizione, consentirà ai giovani laureati siciliani e sardi di svolgere un tirocinio retribuito per il periodo di due mesi a Bruxelles presso il Parlamento Europeo. Da quest’anno, inoltre, i giovani stagisti vincitori parteciperanno anche al corso di europrogettazione organizzato dalla Camera di Commercio Italo Belga. Il progetto, come afferma l’On. Salvo Pogliese, vuole essere un concreto strumento per contrastare l’altissimo tasso di disoccupazione delle regioni Sicilia e Sardegna rispetto a quelle del Nord Italia, e non solo, ma anche dell’Italia rispetto agli altri Stati Europei. La possibilità di svolgere un tirocinio retribuito presso il Parlamento Europeo oltre a costituire un arricchimento professionale, può diventare propedeutico per i giovani laureati a future opportunità lavorative presso le Istituzioni Europee e le organizzazioni internazionali, dove talvolta, come titolo preferenziale per la partecipazione ad alcuni concorsi di livello comunitario, è richiesto lo svolgimento di stage presso le istituzioni europee.

Presentazione delle istanze per la partecipazione al tirocinio

Le istanze di partecipazione possono essere presentate accedendo al seguente link https://goo.gl/forms/7QmczVMxzrHaMhhp1 entro le ore 12 di sabato 31 marzo 2018, sul sito dell’On. Salvo Pogliese www.salvopogliese.it, per la compilazione di un form online, e il caricamento dei documenti necessari per partecipare all’iniziativa. Nel mese di aprile a Catania, Palermo e Cagliari si svolgeranno le selezioni dei più meritevoli, a cura della commissione valutatrice costituita dai seguenti docenti universitari: Prof.ssa Francesca Longo, docente di Politiche Pubbliche dell’Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; Prof. Dario Pettinato, docente associato di Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; Prof.ssa Stefania Panebianco, docente associato di Politica dell’Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania.

Requisiti

Per l’anno 2018/2019 gli stage disponibili saranno n.6, e precisamente: n. 2 stage per chi è in possesso di una laurea triennale con età inferiore a 25 anni; n. 4 stage per chi è in possesso di una laurea specialistica o a ciclo unico con età inferiore a 30 anni. Possono partecipare i laureati presso tutte le facoltà della Sicilia e della Sardegna, anche se sarà data la priorità ai partecipanti laureati in Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza e Scienze della comunicazione. Gli stage si svolgeranno a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, avranno la durata di due mesi, e un rimborso spese di 1000 euro per ciascun stagista interamente rimborsato dall’On. Salvatore Pogliese.