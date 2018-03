L’Ora della Terra. Luci dei monumenti spente a Palermo. Escursione a Monte Pellegrino del Wwf

Palermo, 22 marzo 2018 – Luci spente per proteggere il Pianeta dai cambiamenti climatici. Anche a Palermo, come nel resto del mondo, sabato 24 marzo, si celebrerà l’Earth Hour 2018, l’Ora della Terra, la grande mobilitazione internazionale del Wwf, giunta quest’anno all’undicesima edizione. Per un’ora, dalle 20,30 alle 21,30, si spegneranno le luci di piazza Pretoria, del Palazzo delle Aquile e, quest’anno, anche del santuario di Santa Rosalia, in cima al Monte Pellegrino.

Per l’occasione, il Wwf Sicilia Nord Occidentale ha organizzato un’escursione guidata lungo la “Scala vecchia”, che condurrà i partecipanti fin davanti al santuario. La passeggiata sarà accompagnata dai racconti della cantautrice e “cantastorie” palermitana, Sara Cappello, che narrerà ai partecipanti “canti e cunti” in chiave ambientalista e si esibirà con una performance conclusiva ai piedi del santuario. Inoltre, nel piazzale davanti alla chiesa, dalle 20,30 alle 21,30, durante l’ora di buio, saranno proiettati alcuni video su tematiche ambientali ed il rettore del santuario, don Gaetano Ceravolo, farà un breve intervento ispirato all’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”.

L’appuntamento in largo Antonio Sellerio, davanti alla fontana, è fissato alle 18, con partenza alle 18,15. Si percorrerà la “Scala vecchia” fino al piazzale davanti al santuario, per un percorso totale di 3,7 chilometri ed oltre 400 metri di dislivello. Per l’occasione, il Comune di Palermo, partner unico della manifestazione, metterà a disposizione delle navette gratuite dell’Amat che partiranno da largo Sellerio, dalle 18 alle 23, per chi vorrà essere presente alla manifestazione senza partecipare all’escursione e che serviranno comunque a riportare indietro gli escursionisti saliti a piedi.

L’Ora della Terra nasce nel 2007 a Sidney, in Australia. Da allora, una volta l’anno, in ogni angolo del mondo, strade, piazze e monumenti restano al buio contro il caos climatico: dal Colosseo alla Torre Eiffel, fino al Cristo Redentore di Rio de Janeiro. “Ancora una volta il Wwf Sicilia Nord Occidentale parteciperà attivamente a questo evento mondiale – afferma il presidente Pietro Ciulla – contribuendo a creare un evento locale a Palermo, in un luogo altamente simbolico come il monte Pellegrino e la scala storica che porta al santuario. Oltre alle scelte globali per la salvaguardia del Pianeta, invitiamo i cittadini palermitani a contribuire nella loro realtà locale, conducendo uno stile di vita più virtuoso dal punto di vista ambientale e quindi: sprecare di meno, utilizzare i mezzi privati con moderazione, non consumare energia inutilmente e fare attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti. Importante resta sempre la funzione della politica che ha l’obbligo morale di prendere decisioni e amministrare nel rispetto della sostenibilità del Pianeta”.