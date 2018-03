Festa del SS Crocifisso di Monreale. Il sindaco sceglie la squadra per l’organizzazione dei festeggiamenti

Monreale, 21 marzo 2018 – Fervono i preparativi a Monreale in vista dei festeggiamenti in onore del SS Crocifisso. Una festa importante per la città, impegnata ad accogliere numerosi visitatori da ogni parte della Sicilia. Tanti sono anche i monrealesi sparsi per il mondo che tornano a Monreale per partecipare a questa festa che quest’anno arriva alla sua 392 esima edizione.

Al fine di organizzare l’impegno dell’amministrazione che curerà tutti gli aspetti e gli adempimenti, il sindaco ha nominato un gruppo di lavoro che possa eseguire tutte le procedure secondo le competenze delle rispettive aree di appartenenza e reciproca collaborazione.

Per l’area 3 il sindaco ha nominato: Giancarlo Lo Vecchi, Ivana Forzieri, Rocco Micale, Rosalia Caputo, Ignazia Ferraro, Salvatore Ganci, Nadia Di Miceli, Domenico Russo, Patrizia Di Stefano e Silvestre Russo. Luigi Marulli, Antonino Grippi e Filippo Modica sono stati scelti dal gruppo di Polizia municipale mentre dalle aree 5, 6 sono stati nominati Maurizio Busacca, Vincenzo Vaiana, Antonino Di Salvo, Nicolò Cangemi, Nicola Giordano e Roberto Zuccaro. Dallo staff del Segretario generale sono stati scelti Ina Modica e Mirella Bonomo.