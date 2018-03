In Sicilia in arrivo mareggiate e forti venti di burrasca

A Corleone la marcia della legalità. Il vescovo di Monreale con rappresentanti di altre religioni

Cronaca

Corloene, 12 marzo 2018 - A Corleone si marcia per la pace e per la legalità, l’appuntamento, organizzato dall’Arcidiocesi di Monreale ed il suo Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, è per sabato 17 marzo. La manifestazione, che vede già confermata la partecipazione e l'adesione di n..