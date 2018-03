Corleone, la polizia li trova con strumenti per scassinare case. Denunciati tre partinicesi

Reddito di cittadinanza? A Monreale ai Caf pervenuta una sola richiesta

In questi giorni sta circolando nei giornali la notizia che in diversi Caf la gente sta richiedendo i moduli per accedere al Reddito di cittadinanza promesso dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Giovinazzo, Potenza, Palermo sono le città dove si sarebbe registrate le richieste, ..