Monreale. La biblioteca comunale aprirà tutti i pomeriggi. Ammaniti, Baricco, Volo, Follet, Choelo, Faletti a breve disponibili per il prestito

Monreale, 7 marzo 2018 – L’assessore Paola Naimi l’aveva preannunciato. Per implementare la fruibilità della biblioteca comunale è necessario garantirne l’apertura pomeridiana, ancora limitata ai soli giorni di martedì e giovedì.

Pochi giorni dopo il suo insediamento, avvenuto il 23 gennaio, l’assessore aveva espresso la sua ferma intenzione ad investire risorse sulla crescita culturale degli adolescenti, partendo proprio da un potenziamento del servizio fornito dalla biblioteca, pur consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato, sia finanziarie che, e forse soprattutto, relative alla gestione del personale. “È necessario che il Casa Cultura Santa Caterina diventi realmente una biblioteca. Mi stanno bene le iniziative culturali organizzate per le scolaresche, anche la visione dei cartoni con fini educativi per i più piccoli – spiega la Naimi che di professione è insegnante elementare -. Ma lo scopo principale è quello di avvicinare i più giovani alla lettura”.

Una determina firmata pochi giorni fa dal primo cittadino modifica l’orario di apertura della Biblioteca. Sarà aperta i pomeriggi da martedì a venerdì, dalle 15,30 alle 18,30.

“La passione per la lettura va incentivata, bisogna cominciare a farne innamorare i bambini di scuola elementare – spiega l’assessore. Ho idea di organizzare laboratori di lettura animata con l’ausilio di associazioni o di editori. E certamente andrebbe rinnovato l’archivio”.

Un archivio che negli ultimi anni si è arricchito di centinaia di donazioni di libri appartenenti a privati, di altri offerti dalle case editrici o donati dagli scrittori che li hanno presentati al Santa Caterina. Altri sono stati richiesti ad altre biblioteche. Circa 800 nuovi libri, tra i quali alcuni bestseller degli ultimi anni, sono già disponibili al prestito. Un reparto fa riferimento alla Biblioteca della Legalità. Sono stati donati dal Consorzio Sviluppo e Legalità. Più di 700 libri sono stati catalogati tra autori siciliani, Sicilia, saggistica, narrativa per adulti e narrativa per ragazzi. A breve verrà fatto l’acquisto di un altro centinaio di libri: Ammaniti, Baricco, Volo, Follet, Tolstoy, Choelo, Faletti, sono alcuni degli autori i cui libri sarà possibile prendere in prestito.

Sarebbe ancora auspicabile la presenza di una postazione internet a disposizione dell’utenza (al momento l’unica esistente è anche utilizzata dagli impiegati) e la possibilità di consultare giornalmente i quotidiani.

“Con un comune in fase di predissesto per tanti anni – dichiara Naimi -, investire per potenziare il servizio al Santa Caterina è impresa ardua. Devo verificare la presenza in bilancio di capitoli di spesa da utilizzare per questo ambito. In caso contrario la mia intenzione è di rivolgermi a dei finanziatori”.

L’apertura pomeridiana darà certamente un forte impulso alla fruibilità della biblioteca. Sarà il dirigente del servizio ad emanare le necessarie disposizioni alle unità di personale coinvolte. Potrebbe essere necessario trasferire nuovo personale comunale in biblioteca, rimodulandone l’orario d’impiego. Un problema di non poco conto.

Un aspetto che neanche l’assessore sottovaluta: “Chi mi conosce sa che sono disposta ad assumere scelte e decisioni impopolari. Se devo mettermi contro il dipendente per il bene comune, non ho remore a farlo. Abbiamo tanti dipendenti che potrebbero lavorare in biblioteca. Come facciamo ad avvicinare lo studente alla biblioteca se la trova chiusa nel pomeriggio, quando lui è più disponibile”?