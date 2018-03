La monrealese e sancipirellese Cinzia Leone eletta senatrice Cinquestelle

Monreale, 5 marzo 2018 – Cinzia Leone sarà una senatrice della Repubblica italiana. Una laurea in Economia e Finanza, una candidatura a sindaco alle spalle e tre anni di attivismo nel Movimento 5 Stelle. La Leone è una dei candidati che hanno fatto piazza pulita dei seggi in Senato. Con lei nel collegio della Sicilia Occidentale ci sono anche Antonella Campagna, Vincenzo Maurizio Santangelo, Cinzia Leone e Fabrizio Trentacoste.

Cinzia Leone risiede nella frazione monrealese di Villaciambra, è stata la candidata sindaco di San Cipirello del MoVimento 5 Stelle durante le scorse elezioni amministrative, ottenendo il 9,2% delle preferenze.

Il Movimento 5 Stelle per le neo senatrice, «può dare un contributo massiccio al cambiamento, può far cambiare le condizioni di fallimento a cui ci ha portato questa politica». «L’onesta, la correttezza, la trasparenza – affermava in una intervista a Filodiretto – sono tutti valori che ho riscontrato nei portavoce e nella mia squadra e nelle stesse persone che mi hanno supportato fino ad oggi che sono candidata al Parlamento. Si lavora come attivisti in sinergia per riacquistare quella dignità che fino ad ora è stata calpestata non solo a livello locale»