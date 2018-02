“Maghella Naturella e i Folletti litigiosi”. Una favola per piccini sul valore della condivisione e della collaborazione

te. Ma all’improvviso da una tana nascosta sotto le foglie uscì un serpente, l’Anaconda Vagabonda. Anche Anaconda Vaga- bonda come Gufo vedeva tanti pezzi di carne e ne voleva mangiare un pò. Afferrò narice destra e tentò di ingoiarlo. Folletto indice lo vide, urlò tanto da richiamare tutti i suoi amici e poi tentò di accecare il serpente, ma da solo non ci riuscì. Gli altri fol- letti accorsero prima possibile e tentarono di liberare il loro amico. Ma nulla da fare Anaconda Vagabonda era troppo grande per loro. Si avvolgeva sempre su se stesso e i folletti non riuscirono a diventare uno solo. I loro tentativi di liberare narice de- stra erano vani. Finché le loro voci non arrivarono all’orecchio di Nello. E lui senza avvisare Naturella, cambiò rotta senza ascoltare le proteste della maga. “Fermati stai andando dalla parte sbagliata. Se ti fermi di nuovo per il cioccolato non ci sarà più tempo per la natura.” E continuava a scalciare e ad agitare le braccia. “Naturella, zitta e ascolta, i folletti sono in pericolo! ” esclamò. Maghella aguzzò le orecchie e senti le voci dei folletti. “Presto Nello, trova i nostri amici dobbiamo aiutarli.” Questa volta Nello non seguiva l’odore del cioccolato ma le voci dei folletti. Individuò subito il punto esatto e volò in picchiata verso Anaconda. Attraversò i rami fitti degli alberi e Naturella fu sbalzata giù dal dorso di Nello e dopo un paio di capriole si rimise in piedi ma aveva perso la bacchetta. Nello si avventò su Anaconda, la afferrò tra le zampe e la scrollò così tanto che tutti i folletti caddero a terra. Anaconda pensò che Nello volesse mangiare i bocconcini di carne “Non sono tutti tuoi quei bocconcini. Non mi hai chiesto nemmeno di dividerli con te” Nello tentò di spiegare ad Anaconda che quelli non erano bocconcini ma i folletti. Il serpente rise e morse Nello. Così cominciarono a lottare e a farsi male davvero. Naturella e i folletti tentarono di dividere i due, ma erano troppo forti. “Presto, ho bisogno della mia bacchetta.” Tutti si misero alla ricerca e folletto pupilla la vide incastrata tra i rami di un albero “E’ troppo in alto per me. E adesso come la prendo?” Si chiese Naturella. Uno dei folletti disse “La pren- diamo noi!” Tutti i folletti si posizionarono in uno solo, si arrampicarono sull’albero e portarono la bacchetta a Maghella. Lei ri- mase sbalordita e non capiva come era potuto succedere. “Presto Naturella, Nello ha bisogno di aiuto!” “Giusto” disse. Roteò la bacchetta verso Anaconda Vagabonda, pronunciò una formula e il serpente si arrotolò da solo più volte su se stesso fino a sembrare uno spago con tanti nodi. Nello si distese a terra sfinito, non riusciva nemmeno a parlare. “Non siamo bocconcini di carne siamo i folletti” dissero tutti in coro rivolti ad Anaconda. Povero serpente non riusciva a credere ai suoi occhi. Si sentiva ancora più intontito. Naturella gli spiegò tutto. “Scusatemi ragazzi ma io non potevo sapere. Ho visto un po’ di carne e volevo mangiare. Ho tanta fame! La natura si è addormentata. È tutto in ritardo.” “Lo so Anaconda, purtroppo mi manca ancora un in- grediente per riempire la mia bacchetta e far rifiorire tutto.” “Cosa state cercando di preciso? Questa è casa mia e conosco ogni singola foglia.” “Stiamo cercando l’erba limona. Quest’anno non siamo stati tanto bravi nelle ricerche” disse folletto labbro. “Si” rispose Nello “quest’anno mi è toccato sgobbare di più per colpa vostra e ho mangiato poco cioccolato perciò non ti ho battuto nella lotta, serpente” “non mi hai battuto perché mangi troppo e solo cioccolato, grifone” “Smettetela! Altrimenti divido anche voi.”disse Naturella. I folletti risero “Chissà cosa ne verrebbe fuori tra un serpente e un grifone” Nello e Anaconda si guardarono “di sicuro sarebbe un bellissimo animale” disse Anaconda “Ora seguitemi” il serpente li condusse per un cunicolo