Piana degli Albanesi, rimodulata la Giunta: nominato assessore Aclud e Picone come vicesindaco

PIANA DEGLI ALBANESI – Rimodulata la Giunta Comunale con la nomina di un nuovo assessore, il Coordinatore della Protezione Civile Comunale Antonino Aclud, e la designazione del nuovo vicesindaco l’assessore Morena Picone. Rimane confermato Nicolò Benfante, per il resto del tutto rimodulate le deleghe assessoriali.

All’assessore Simona Scalia Area Sociale, Turismo e area personale;

Al neo assessore Antonino Aclud Polizia municipale, protezione civile, ambiente, servizi a rete e i lavori pubblici; il nuovo vicesindaco, l’assessore Morena Picone Urbanistica, Sanatoria e pianificazione.

“Ringrazio l’assessore e il vicesindaco uscente Tommaso Matranga per il prezioso lavoro svolto, con grande professionalità e serietà in questi anni – dichiara il sindaco Rosario Petta – al quale vanno i migliori auguri per il prestigioso nuovo incarico di medico presso l’ASP della Provincia di Palermo.

All’assessore Antonino Aclud va il mio benvenuto, dopo il grande impegno come coordinatore della protezione civile comunale oggi viene chiamato a dare il prezioso contributo in amministrazione Comunale. Siamo certi – conclude – che porterà avanti il nuovo incarico con competenza, dedizione e professionalità, come già dimostrato nell’interesse del nostro Ente”.