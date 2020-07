Monreale, ufficializzato il direttivo del Partito Democratico e si comincia a guardare avanti

MONREALE – Ufficializzati i nomi dei componenti del direttivo monrealese del Partito Democratico. Dopo il congresso tenutosi il 19 e 20 giugno (VEDI ARTICOLO), che ha visto l’elezione di Silvio Russo come segretario della sezione locale, sono stati eletti i componenti dell’organo governativo del partito. In base al risultato elettorale (ricordiamo che Davide Caruso ritirò la sua candidatura il 20 giugno lasciando Russo solo nella partita) 18 componenti sono andati alla lista di Silvio Russo e 3 alla lista di Davide Caruso. 21 soggetti ai quali si dovranno aggiungere quelli che entrano di diritto nel direttivo.

Davi Marco

Violette Rosalia

Sciortino Antonino

Sciortino Laura

Madonia Manlio

Manno Sofia

Florio Giovanni

Ganci Francesco

La Barbera Arianna

Di Fiore Mario

Amato Michele

Milletari Elena

Daidone Alberto

Russo Antonino

Aricò Giovanni

Ganci Salvatore

Di Gregorio Loredana

Macchiarella Francesco

Ganci Fabio

Ganci Valentina

Caruso Giuseppe

Entrano di diritto nel direttivo:

Marta Salvia, in quanto componente dell’assemblea provinciale, Vittorio Di Salvo, componente della segreteria provinciale, Silvio Russo, componente dell’assemblea regionale, Sandro Russo e Davide Mirto, in quanto consiglieri comunali.

A breve verrà anche convocato il nuovo direttivo. Sarà l’occasione per brindare alla nuova composizione ma anche per fare il punto sulla situazione dell’agenda politica che vedrà tanti nuovi e importanti documenti – spiegano dal partito.

“Al momento attuale sono tante le interlocuzioni con gli organi provinciali e regionali al fine di trovare una soluzione per gli assistenti igienico-sanitari del nostro paese che a settembre rischiano di non avere un contratto di lavoro e i bambini di non ritrovare le loro assistenti, figure professionali fondamentali per il loro percorso di crescita e di cura”.

LEGGI ANCHE: