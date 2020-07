Libera il tuo talento, la “Vanity Models Management” avvia un casting per mini influencer

Quella degli Influencer è divenuta ormai la figura più ricercata sui social da parte delle aziende che vogliono sponsorizzare il proprio marchio. Chiara Ferragni, Elisa Maino, Marta Losito, Diego Lazzari, Giulia De Lellis, hanno fatto della loro immagine un vero e proprio business. Si tratta in questo caso di influencer da milioni di followers. Ma da oggi, anche per chi non ha ancora raggiunto questi numeri, ma è interessato ad entrare in questo mondo affascinante, si apre un’opportunità di lavoro. È quella offerta dalla famosa agenzia di moda e spettacolo “Vanity Models Management”, che sta avviando una ricerca tra mini influencer.

La società, diretta dall’imprenditore Francesco Pampa, noto per il lancio di numerose modelle e per la direzione artistica di diverse manifestazioni nel settore della moda e dello spettacolo, tra tutte la kermesse “I Love Monreale”, sta avviando una ricerca di “Instagram Influencer” in grado di comunicare e di interagire con i propri follower in modo professionale e con relazioni autentiche.

“Il nostro interesse è rivolto a influencer dai 1.500 ai 100.000 followers, presenti su tutto il territorio siciliano, che intendiamo proporre alle aziende per le campagne di Digital Marketing”, spiega Francesco Pampa.

Moda & Accessori, Bellezza & Cosmetica, Cibo & Bevande, Auto & Moto, Elettronica di consumo, Viaggi & Cultura, Musica & Divertimento, Shopping & Style, Tecnologia & Innovazione, Fitness & Wellness. Sono questi gli ambiti nei quali gli influencer dovranno sviluppare pacchetti di marketing, con campagne esclusive pensate appositamente per le esigenze dei vari brand.

La Mission della Vanity Models Management è quella di offrire campagne innovative di Digital Marketing grazie ad un numero elevato di Mini Influencer sparsi in tutta la Sicilia e non solo.

A breve sarà operativo il sito www.vanityinfluencers.com.

Gli interessati potranno già partecipare al casting, registrandosi gratuitamente all’email ufficiale :info@vanitymodelsmanagement.com.

Libera il tuo talento! #minifluencer