Piccoli attori cercasi, al via il casting per 2 film da girare a Palermo

PALERMO – Al via domani, sabato 4 luglio, negli spazi del consorzio universitario “Ares”, in via Gaetano Donizetti 14, a Palermo, i casting per la selezione di bambini di età approssimativa di nove anni per il ruolo del protagonista in un film per il cinema.

Si cercano due bambini per due produzioni differenti di prossima realizzazione nel capoluogo siciliano. Il primo film, di genere drammatico emozionale vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione e di recupero di quei valori che costituiscono le fondamenta dell’istituto della famiglia, purtroppo sempre più minacciati dalle profonde trasformazioni della vita sociale. Parlerà di gioia in un contesto dove, razionalmente e con occhi diversi, si percepirebbero disperazione e paura.

Per vincoli contrattuali con la distribuzione, la produzione potrà fornire ulteriori informazioni solo dopo il 12 luglio. Prima della distribuzione cinematografica, il film sarà presentato a un importante festival internazionale del cinema.

Per partecipare alla selezione è sufficiente presentarsi con il minore che si vuole candidare, accompagnato da un solo genitore). I genitori si dovranno presentare con la fotocopia di documento di riconoscimento da allegare la liberatoria.

Si assicura che le selezioni, realizzate grazie alla collaborazione del direttore dell’università telematica Ares e responsabile della sede, Maurilio Messana, avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale.

Casting Director per le selezioni sarà Nunzio Giangrande.

Bisognerà presentarsi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30