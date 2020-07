A Monreale un posto per due, al sindaco l’ultima parola sul Comandante della Municipale

Sarà il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono a decidere se e chi dovrà ricoprire la posizione di Comandante del Corpo di Polizia municipale di Monreale. I nomi sono quelli che circolano da anni a Monreale.

Sono, infatti, solo due i nomi venuti fuori in seguito all’avviso emanato dal primo cittadino il 16 giugno con scadenza al 25 giugno, quelli dell’attuale Comandante Luigi Marulli e dell’ex Comandante Castrense Ganci. Sulla scrivania del segretario generale Fragale sono arrivate altre due manifestazioni di interesse, escluse perché provenienti da candidati esterni all’ente. Ora la “patata bollente” passa al primo cittadino.

Il segretario, dopo aver verificato il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e di comprovata esperienza ha consegnato al sindaco le due manifestazioni di interesse per dare seguito alla valutazione complessiva dei dati curriculari dei candidati. Il sindaco, qualora lo ritenga opportuno, tenuto conto della esiguità del numero dei partecipanti alla selezione, anche in applicazione del principio del favor partecipationis, può procedere alla valutazione successiva dei titoli di entrambi i candidati.

Il primo cittadino, in sostanza, può procedere nell’interesse pubblico all’ampliamento della platea delle imprese in gara. Una scelta sicuramente non facile.