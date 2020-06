Palermo nella morsa del caldo: in settimana temperature in ulteriore aumento

L’anticiclone africano nel corso della settimana tenderà ad espandersi su tutta Italia, in particolare su Palermo, dove in alcune zone della provincia si potrebbero toccare i 35/40 gradi di massima.

Nella prima parte della settimana il tempo resterà bello con temperature sia in città che in provincia pressoché stazionarie o in leggero aumento rispetto alla giornata odierna, con punte di 31 gradi. Potremmo vedere qualche addensamento sui monti per via dell’umidità. Venti in prevalenza deboli settentrionali lunedì, martedì invece, soffieranno di Levante.

Caldo in aumento anche nella seconda parte della settimana quando in provincia potremmo sfiorare i 35-40 gradi. Il tempo sarà sempre sereno o poco nuvoloso sui rilievi con venti deboli meridionali.

Dunque tempo ideale per andare in spiaggia e al mare, ma attenzione ai raggi ultravioletti del Sole. Per questo motivo gli esperti consigliano sempre l’uso di protezioni come le creme. Vi terremo aggiornati con le previsioni nel corso della settimana