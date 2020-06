“Il cane è in cura non mettere antiparassitario”, Gigi abbandonato legato a una ringhiera

ALTOFONTE – Denutrito a tal punto che è possibile vedere il suo scheletro. Gigi, così è stato chiamato, un cane di circa 6 anni è stato salvato da una volontaria. Era stato legato alla ringhiera su una curva di una strada vicino Altofonte.

Gigi pelle e ossa e in condizioni di salute da fare paura è stato trovato legato in via Ponte Parco. Vicino a lui un foglio attaccato a una struttura in legno con scritto: ” il cane è in cura non mettere antiparassitario”.

L’animale adesso si trova a casa della volontaria, domani sarà portato in clinica.